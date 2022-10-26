Томские университеты подписали «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта»

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В ходе Международного конгресса «Язык, культура и технологические транзиты: новые грани человеческого» на площадке Томского государственного университета подписан Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Документ призван регулировать ответственное отношение отечественных разработчиков, представителей науки, бизнеса и общества к технологиям ИИ и повысить уровень доверия пользователей к нему.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта разработан для всех, кто создает, внедряет и использует технологии искусственного интеллекта. Это свод рекомендательных норм и правил для защиты от неэтичного использования искусственного интеллекта и защиты прав и интересов всех, кто взаимодействует с этими технологиями. К октябрю 2022 года кодекс подписали 113 российских организаций – представители разработчиков, государства, бизнеса, академического сообщества, заинтересованных в развитии и регулировании сферы технологий искусственного интеллекта. 24 октября к ним присоединились 10 организаций Томской области: ТГУ, ТГПУ, ТУСУР, ТПУ, СибГМУ, ТНЦ СО РАН, Томский НИМЦ РАН, компания «ССП-СОФТ», «Синкретис» и «НТР Томск».

Эдуард Галажинский ректор ТГУ: «Присоединение к Кодексу этики в сфере ИИ – в логике Большого университета, более того, эта инициатива трансформировалась сегодня в идею создания Сибирского центра Сбербанка в области работы с ИИ, и сейчас мы с одним из разработчиков кодекса – управляющим директором Центра регулирования ИИ ПАО Сбербанк Андреем Незнамовым и его командой – обсуждаем разные направления совместной работы. Сегодня стандарты в сфере новых технологий и ИИ в нашей стране задают крупнейшие игроки, подписание Кодекса этики в сфере ИИ – это повод погрузиться в эту тему более активно и понять, где мы можем, объединив ресурсы, сформировать проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта в жизнь Сибири».

Игорь Чепеньков управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк: «Многие считают, что технологии искусственного интеллекта неоднозначны: с одной стороны, это мощный драйвер развития для всего человечества, с другой — ИИ обладает некоторой степенью автономности в принятии им решений, и не всегда очевидно, как эти решения принимаются. Поэтому сегодня перед всеми нами стоит большая цель — выработать доверие к технологиям ИИ, а это невозможно без определения правил их этичного применения. Уверен, что принятый кодекс, в разработке которого активное участие принял Сбер, станет важным шагом в укреплении доверия граждан нашей страны к ИИ.