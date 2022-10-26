В Томской области за 2022 год в пожарах погибли 49 человек

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В Томской области с начала 2022 года в пожарах погибли 49 человек. Всего в регионе было более 2 тысяч пожаров, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

"С начала 2022 года на территории Томской области произошло 2365 пожаров, это на 299 пожаров больше аналогичного периода прошлого года, на которых погибло 49 человек, из них 9 несовершеннолетних детей, в прошлом году погибло 46 человек", - говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что крупные пожары в этом году случились в Молчановском районе, где погибли 5 несовершеннолетних детей. В Парабельском районе - погиб 1 ребенок, в селе Бактат - погиб 1 ребенок и четверо травмированы и в Томске на Иркутском тракте - погиб 1 ребенок.

"Такой ситуации можно было избежать. Одним из самых эффективных способов предупреждения гибели людей являются средства обнаружения пожаров, такие как АДПИ (автономные дымовые пожарные извещатели), которые реагируют на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом разбудить даже крепко спящего человека", - подытожили в МЧС.