Вклад «Золотой сезон» Банка Уралсиб возглавил рейтинг лучших сезонных вкладов

Вклад «Золотой сезон» возглавил рейтинг лучших сезонных рублёвых вкладов в октябре 2022 года, подготовленный порталом Выберу.ру.

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, порядок начисления процентов, включая капитализацию, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные возможности для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада и другие параметры.

Вклад «Золотой сезон» можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Срок размещения вклада – 181 и 367 дней. Процентная ставка по вкладу «Золотой сезон» составляет от 5,95% до 8,35% годовых в зависимости от суммы и срока размещения. Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

Более подробно узнать об условиях вклада «Золотой сезон», а также других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».