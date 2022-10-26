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НовостиОбщество26 октября 2022 2:20

В Томске 26 октября будет +5 градусов и облачно с прояснениями

Местами порывы ветра могут достигать 16 м/с
Кирилл Колемасов
Местами в области ожидаются дожди и мокрый снег.

Местами в области ожидаются дожди и мокрый снег.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске 24 октября не ожидается существенных осадков, температура воздуха составит от 3 до 5 градусов тепла, сообщает гидрометцентр региона. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с.

В Томской области местами ожидают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла. Ветер южный 3-8 м/с, местами ожидаются порывы до 16 м/с.

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