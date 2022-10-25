На Северской ТЭЦ в Томской области готовятся заменить котлоагрегат №13

На Северской ТЭЦ в рамках работ по модернизации оборудования начали готовить фундамент для котлоагрегата №13, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"Наиболее тяжелый и трудоемкий этап строительства. Здесь уже подготовлен котлован, выставлена арматурная сетка, возводится опалубка под фундамент для новых дымососов", — говорится в сообщении. Установка котла начнется, когда фундамент будет полностью готов.

На предприятии подходит к концу строительство фундамента для компрессорной установки котлоагрегатов №12, 13 и 14, а также двух разворотных площадок для большегрузов.

Планы властей региона по модернизации ТЭЦ стали известны в прошлом году. До 2026 года на обновление предприятия планируется потратить 8 млрд рублей. Работы предполагают замену котлов и турбин, а также усовершенствование систем автоматизации на ТЭЦ.

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