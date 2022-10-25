В Томской области мужчина попал под колеса автомобиля

Мужчина находился на дороге не собираясь ее переходить. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

На дороге Дольшедорохово – Тегульдет мужчина попал под колеса автомобиля, сообщает управление МВД по Томской области. Происшествие произошло 24 октября в десять часов вечера.

"Автомобилем Lada Granta, под управлением 39-летнего водителя, совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, 30-летний мужчина-пешеход находился на проезжей части без цели её перехода", - говорится в сообщении.

С травмами мужчину доставили в больницу. Сейчас идет расследование инцидента.

Читайте также: В томском селе Зырянское сбили 8-летнего мальчика