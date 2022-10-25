В Томске в выходные будет сухо и холодно

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске на предстоящих выходных не будет осадков, но зато будет холодно. Ночная температура упадет до -3 градусов, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В субботу, 29 октября, ночная температура ожидается в пределах -2...0 градусов, днем воздух прогреется до +1 градуса. Весь день будет пасмурно.

30 октября, в воскресенье, жителей Томска ждет переменная облачность. Ночная температура опустится до -3 градусов, а днем вновь будет +1 градус. Осадков по-прежнему не ожидается.

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