"Если я куда выйду – это перфоманс": житель Томска рассказал, как быть ярким и перебороть страх осуждения

Фото: Алена Мищенко.

Денис Майков из Томска учится в ТГПУ и любит экстравагантно одеваться. Он любит яркость и его не смущают косые взгляды. Журналист АиФ Томск не смог пройти мимо и побеседовала с томичом.

Фото: Алена Мищенко.

Денис родился в Томске, но в раннем детстве переехал в семьей в Бийск, так как отец хотел заниматься фермерством. Молодой человек вернулся в Томск с целью получить хорошее образование. Сейчас учится на втором курсе в ТГПУ по направлению "Профессиональное обучение: дизайн и декоративно-прикладное искусство". Занимается росписью одежды и живописью, есть желание уйти в графический и продуктовый дизайн.

"«Если я куда выйду – это перфоманс. По моей внешности, наверное понятно", - рассказал Денис.

Люди часто подходят познакомиться и сфотографироваться к молодому человеку. Выглядеть ярко Денис хочет еще и для того, чтобы люди вокруг не боялись самовыражаться.

"Когда ты один – это страшно. Я встретил таких же людей, которым нравится выглядеть ярко и вдохновился ими. Еще два года назад я был серой скучной мышкой, носил обычную одежду и не показывал себя вообще", - поделился Денис.

Денис носит эльфийские уши, но в арсенале у него есть пиратская шляпа и рога. Эти вещи он тоже носит в повседневной жизни.

Фото: Алена Мищенко.

Победить страхи Денису помогла творческая среда в которую он попал в 10 классе. Тогда ему пришлось перейти в другую школу и он попал в художественно-архитектурный класс. Общество, по мнению молодого человека, играет большую роль в формировании личности.

«Я считаю, что человек не должен находится в обществе людей, которые ему не нравятся. Человек должен стараться окружать себя теми людьми, которые ему интересны и с которыми он хочет общаться и дышать одним воздухом. Я постепенно изменил свой круг общения и сейчас общаюсь в основном с художниками, людьми, которые связаны с искусством и творческими людьми», - считает Денис.

С осуждением человек будет встречаться всегда, считает Денис. Он нередко сталкивается с косыми взглядами, но игнорирует их.

"Первое время я очень сильно реагировал на критику. Осуждать будут всегда, что бы ты ни делал. Раньше я сильно переживал, что обо мне подумают люди и что скажут. Но, на мой взгляд, важно прислушиваться к мнению только тех, кто тебя вдохновляет. Именно поэтому я и окружаю себя теми людьми, которым нравится, как я выгляжу, а мне нравится, как выглядят они", - заявил Денис.

Фото: Алена Мищенко.

Близкие поддерживают начинание Дениса, в особенности его мама. Она красит ему волосы и помогает в создании ярких образов и задумок.

"«Родственники ко всему относятся положительно. Первый человек, который меня красит — это моя мама. Если родные осуждают, значит они не проработали свои психологические травмы. Я не скажу, что у меня гладкие отношения с родными, но меня поддерживают во всех моих начинаниях", - рассказал Денис.

На учебу Денис ходит в таком же образе и не встречает непонимания. Наверное, считает парень, дело в студенческой атмосфере Томска.

Денис занимается и волонтерством. Он ездит в приюты для собак и выходит на прогулки с собаками. Добровольческая деятельность помогает парню приобрести полезные навыки, которые пригодятся в жизни.