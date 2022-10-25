Дорожники закончили ремонт развязки Томск — Юрга — Новосибирск на трассе "Сибирь". Фото: пресс-служба "Сибуправтодора"

На участке обхода Юрги федеральной трассы "Сибирь" завершено строительство кольцевой развязки в месте примыкания подъезда к Томску, сообщила пресс-служба "Сибуправдора".

"Кольцевая развязка на 15-м километре построена с целью ликвидации места концентрации ДТП. Для её освещения использованы мачты с энергосберегающими светильниками", — говорится в сообщении.

Помимо развязки, в эксплуатацию также введен девятикилометровый участок объезда Юрги, где с мая 2021 года по октябрь 2022 года шел капитальный ремонт.

Кроме замены асфальтового покрытия, на участке улучшили систему водоотвода, укрепили откосы и кюветы, установили новые дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесли разметку.

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