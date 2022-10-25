В томском селе Зырянское сбили 8-летнего мальчика

В полиции рассказали, что мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в селе Зырянское 30-летний водитель сбил 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"24 октября около 18 часов 20 минут в селе Зырянское на улице Калинина, 66, автомобилем Lada Granta, под управлением 30-летнего водителя, совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. Сейчас ребенок находится в больнице.

Обстоятельства аварии выясняются.

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