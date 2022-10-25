В Томской области из-за COVID-19 скончался один человек

Сейчас в регионе 155 524 подтвержденных случая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 25 октября, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 916 человек.

Также сегодня выявлено еще 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 155 524 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 82 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 153 367 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6 578 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 84 пациента скончались, 12 912 выздоровели.