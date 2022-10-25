В Томске 26 октября не будет света в части домов микрорайона Степановка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 26 октября не будет света в домах на 35 улицах города, сообщают "Горсети". Плановые отключения необходимы для ремонта электросетей.

В среду от электроснабжения отключат ряд домов в Зональной станции и Заварзино, а также дома на некоторых улицах Степановки. В утренние часы света не будет в нескольких домах на улице Пушкина.

Полный список отключений электроэнергии на 26 октября:

С 9.00 до 10.00: пер. Макушина 3-5, 8; пл. Соляная 1-5, 1-а, 2-4, 2-а, 9, 11; ул. Белозерская 13/3; ул. Пушкина 12-20, 16/1, 16/2, 16/3, 18 стр.1, 18/1, 20/2, 24, 28, 28-в, 28а, 34.

С 9.00 до 11.00: пер. Асфальтовый 15.

С 9.00 до 12.00: пер. Речной 4; ул. Трудовая , 16/1, 18/1, 20-22, п.3.

С 9.00 до 16.30: пер. Плеханова , 11, 11/1, п.4; ул. Крылова , 17, 17-г, 21, п.2; ул. Никитина 1-а, 3, 4, 4-а; ул. Советская 26-32, 28/1.

С 9.00 до 17.00: ул. Хмельницкого Богдана 153-155; ул. Ветровая 2-а, 2-б, 3-9, 3/1, 4-6, 10, 13-15, 13/1, 16-18; ул. Степная 6-я 1-15, 2; ул. Суходольная 1-а, 2-а, 6, 9, 13, уч.1; пер. Казахский 10 стр.1, 10 стр.2, 10-16, 15-21; ул. Вицмана Сергея 26-30, 33; ул. Кошевого Олега 36; ул. Толстого Льва 36-38, 41; ул. Челюскинцев 38-58, 51-69, 62; Зональная станция ул. Молодежная 8-14, 9-17; Зональная станция ул. Рабочая 2-а, 4-8, 7-19, 7-а, 12, уч. 10; Зональная станция ул. Совхозная 5-а стр.1; Зональная станция ул. Тихая 24-26, 27-33; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 119-121, 122-126, 122/1, 123-а, 127-131, 129-а, 129-б, 130, 132-а, 135; Заварзино ул. Правобережная 3-7, 3-а, уч.9-а; п Степановка, СТ ""Весна"" уч. 1334; СТ ""Весна"" 1221, 1326, уч.583, уч.588, уч.1194, уч.1205, уч.1208, уч.1210, уч.1328, уч.1330, уч.1333, уч.1335, уч.1343, уч.1345, уч. 1347, уч.1357, уч.1361, уч.1363; ул. Ветровая 2-а, 2-б, 3-9, 3/1, 4-6, 10, 13-15, 16-18, уч.13/1, уч.17; ул. Степная 5-я , 1, 1-а, 1-б, 2-4, 2-а, 2-б, 5-17, 7-а, 8, 12, 16, 121, уч. 3, уч.18; ул. Степная 6-я 1, 2, 2-а; ул. Суходольная 1-а, 2-а, 6, 13, уч.1, уч.2; ул. Тенистая 3.

С 13.00 до 16.30: пер. Речной 4; ул. Трудовая , 16/1, 18/1, 20-22, п.3.

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