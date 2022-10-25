Губернатор Томской области поручил обеспечить аграриев местными фармпрепаратами

В планаз хапуск автоматизированной производственной линии. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур дал задание обеспечить аграриев региона фармпрепаратами местного производства. Это произошло во время посещения фирмы "Биоветсервис", где налажено производство трех фармацевтических препаратов для животных и одной кормовой добавки.

"Глава региона поинтересовался взаимоотношениями «Биоветсервиса» с томскими аграриями (по словам руководителя предприятия, эти отношения развиты слабо) и поручил заместителю губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру ситуацию исправить", - говорится в сообщении.

Владимир Мазур также посетил новую автоматизированную линию. Сейчас там идут пусконаладочные работы. Она позволит увеличить объемы производства и начать производство антибиотиков в рамках импортозамещения. В планах выводить на рынок по одной фармацевтической марке в год.

"Отдельной темой разговора губернатора с руководителем «Биоветсервиса» стало развитие рынка сбыта фармпрепаратов для ветеринарии. С 2020 года компания экспортирует продукцию за рубеж, развивает контакты со среднеазиатскими странами, регистрирует продукцию на Кавказе", - сообщают в пресс-службе.

Губернатор также поручил содействовать в развитии контактов с ключевыми партнерами России из-за рубежа и заняться поддержкой международной деятельности компании по линии Российского экспортного центра и регионального центра поддержки экспорта.

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