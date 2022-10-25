Юноша без прав перевернул "Ладу" на трассе в Томской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Утром в понедельник в Томской области 19-летний водитель автомобиля "Лада Приора" съехал с дороги и перевернулся вместе с пассажирами, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, авария произошла около 08.50 утра 24 октября на автодороге Камаевка — Асино — Первомайское. У юноши, который управлял "Ладой", не было водительских прав.

"С травмами 18-летний юноша и 18-летняя девушка – пассажиры, находившиеся в автомобиле, доставлены в больницу", — уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что в отношении 19-летнего водителя проведут проверку.

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