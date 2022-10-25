Осенние каникулы для школьников Томской области начнутся 29 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

В школах Томской области началась последняя неделя перед уходом на осенние каникулы, напоминает "МК в Томске". По федеральному графику школьники будут отдыхать с 29 октября по 6 ноября.

Даты каникул справедливы только для тех школ, в которых обучение организовано по четвертям. Школьники, обучающиеся по триместрам, отдыхали с 10 по 16 октября, вторые осенние каникулы у них пройдут с 21 по 27 ноября.

График каникул носит рекомендательный характер: учебные заведения вправе установить собственные даты каникул.

В Томске 67 общеобразовательных учреждений (школ, лицеев и гимназий), в которых обучаются более 63 тысяч человек.

Читайте также: На мусорной площадке около школы в Томске поселились десятки крыс