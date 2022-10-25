Минсельхоз признал молочный комплекс в Томской области племенным заводом

Коровы Томской области получили всероссийское признание Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Сельскохозяйственному производственному кооперативу "Нелюбино" в Томском районе приказом Минсельхоза РФ присвоен статус племенного завода, сообщает пресс-служба регионального департамента по социально-экономическому развитию села.

Статус племенного завода означает, что в хозяйстве выведен скот определенной породы и налажен процесс племенной работы. В СПК смогли довести кровность черно-пестрых коров голштинской породы до 85%.

"Новые молочные комплексы сегодня, в основном, комплектуются голштинами. Поэтому порода эта востребована на рынке", — сообщила начальник отдела консультирования по племенному делу и воспроизводству Аграрного центра Томской области Екатерина Эрастова.

Голштинская порода дает большой объем продукции, но вместе с тем предъявляет и повышенные требования к качеству кормов и условиям содержания.

По информации департамента, в СПК "Нелюбино" содержатся 2308 голов молочного скота, комплекс производит 8% от всего молока, полученного в Томской области.

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