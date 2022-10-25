В Томском районе был задержан похититель саженцев

Мужчина сознался в содеянном. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Полицейские Томского района нашли подозреваемого в краже саженцев пихты, сообщает управление МВД по Томской области. Сообщение о машине с похищенным поступило правоохранителям от представителей лесничества.

"Полицейские установили, что на саженцы отсутствует соответствующая документация и они незаконно выкопаны с территории государственного природного заказника", - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 28-летний ранее не судимый водитель. Он признался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".

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