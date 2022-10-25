В Колпашево от пожара пострадал одноэтажный дом с верандой

Пожар удалось потушить меньше, чем за час. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Колпашево на улице Островского ночью загорелся одноэтажный бревенчатый дом с верандой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Сообщение о происшествии пришло в 00:25.

В результате пожара пострадала обрешетка крыши дома и веранды, обгорели стены внутри и снаружи, потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составила 66 кв. м. Полностью погасить пламя удалось меньше, чем за час. На месте работали 3 автоцистерны и 12 спасателей.

Предварительно пожар мог произойти из-за несоблюдение правил монтажа электрооборудование

Читайте также: Неправильная эксплуатация печей вызвала 27 пожаров в Томской области с 1 по 20 октября