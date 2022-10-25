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НовостиОбщество25 октября 2022 4:25

В Томске за неделю засыпали половину незакрытых раскопок

За неделю коммунальщики сократили количество раскопок менее чем до 80
Кирилл Гостев
В Томске за неделю засыпали половину незакрытых раскопок

В Томске за неделю засыпали половину незакрытых раскопок

Фото: Ксения Высотина

Ресурсные организации Томска за прошедшую неделю засыпали более 60 раскопок на улицах и тротуарах города, сообщила в понедельник пресс-служба томской мэрии.

В начале прошлой недели в Томске насчитывалось около 140 раскопок. В ходе выездного совещания и.о. мэра Михаил Ратнер дал коммунальщикам поручение сократить количество раскопок, особенно тех, на которых работы по ремонту уже завершили, а также обеспечить безопасность для пешеходов.

В районных администрациях города уточнили, что открытыми остаются менее 80 раскопок, работы ведутся на 22 объектах.

"Закрытие раскопок остается одной из приоритетных задач ресурсоснабжающих организаций", — подчеркнул заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

По информации мэрии, в Томске насчитывается 744 раскопки, на которых не восстановлен первоначальный вид.

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