В Томске 28 октября в ТРК "Лето" пройдут музыкальные «Летние пятницы»

«Крепитесь, люди, скоро лето!» — пел известный человек с гитарой Олег Митяев.

У нас за окном ниже нуля и снежно, но эту песню мы уже начинаем напевать, ожидая в гости другого известного человека с гитарой. Сергей Игуменшев, ведущий, стендап-комик, импровизатор, которому вы так душевно подпевали пару месяцев назад, и его друг, перкуссионист Борис Еремеев, снова заглянут в эту пятницу к нам в гости, чтобы вместе спеть ваши и наши любимые песни в формате квартирника. Можете заранее готовить записки с заявками!

Также нас посетят ученики вокальной студии Руслана Мельникова. Основатель студии может похвастаться опытом, включающим получение высшего музыкального образования в Москве, диплом с подписью Александра Градского и выступление в качестве вокалиста в финале Высшей лиги КВН. Теперь он передаёт этот опыт своим ученикам, которые и продемонстрируют вам всё, чему успели научиться.

Музыкальные «Летние пятницы» возвращаются — и всем от этого становится теплей!

Встречаемся 28 октября, поём с 18:30! Занимайте места на фудкорте поближе к сцене! Мероприятие бесплатное!

ТРК ЛЕТО, ул. Нахимова, 8, стр. 13.