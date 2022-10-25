Житель Томска семь раз приезжал в военкомат по повестке

Мобилизованный житель Томска все же уехал в учебный центр с седьмого раза Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Житель Томска Михаил уехал в учебный центр по частичной мобилизации с седьмого раза, сообщает "МК в Томске". До сих пор всякий раз, когда томич приезжал в призывной пункт, его отправляли домой.

Михаил работает менеджером-консультантом в магазине техники, проходил срочную службу в мотострелковых войсках. Повестку он получил еще в сентябре.

"Я пытаюсь совместить работу и походы на призывной пункт, но ситуация стала раздражать. Хочется определенности", — сказал Михаил.

Томич рассказал, что у него поднялся стресс, появились проблемы со сном. Кроме того, перед каждым визитом в призывной пункт он освобождал холодильник от продуктов и перегонял машину к сестре, лишь только чтобы в тот же день вернуть все на место.

Седьмая отправка мобилизованных из Томска и первая за несколько недель состоялась 24 октября, Михаил отправился в учебный центр.

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