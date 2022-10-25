В Томске несколько домов Октябрьского района 7 ноября отключат от холодной воды Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В четырнадцати домах Октябрьского района Томска 7 ноября отключат холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами. Об отключении предупреждает "Томскводоканал".

Холодной воды не будет 7 ноября с 9.30 до 22.00 по адресам: улица Партизанская 1а, 3а, 5; переулок Пушкина 3, 5, 6, 8, 8 стр. 1; улица Пушкина 25а, 25в, 27, 27 стр. 1, 27а, 27б.

"Специалисты планируют менять аварийную запорную арматуру на сетях водопровода", — уточнили в "Томскводоканале".

Жителей домов по указанным адресам просят сделать запасы воды заблаговременно.

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