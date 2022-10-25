В Томской области создан оперштаб по обеспечению базового уровня готовности

Губернатор Томской области Владимир Мазур возглавил региональный оперативный штаб

Администрация Томской области официально подтвердила информацию о создании оперативного штаба по обеспечению уровня базовой готовности. Оперштаб был учрежден согласно Указу президента РФ от 19 октября, уточняется в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе об оперативном штабе сообщила на заседании профильного комитета Облдумы спикер Оксана Козловская.

Главой оперштаба стал губернатор Томской области Владимир Мазур, заместителями — вице-губернатор по вопросам безопасности Игорь Толстоносов и начальник УФСБ России по Томской области Олег Трофимов.

В состав оперштаба также вошли главы региональных ведомств Раис Абатов (Росгвардия), Андрей Андреев (МЧС), Демьян Лаптев (УМВД), военный комиссар Томской области Сергей Егерь, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, председатель комитета по мобилизационной подготовке Администрации Андрей Нецветаев, а также семь вице-губернаторов.

Напомним, уровень базовой готовности предполагает введение особого режима безопасности на ключевых объектах инфраструктуры и усиление охранных мероприятий.

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