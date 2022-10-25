Жителей Томска 24 октября ждет +5 градусов и порывистый ветер

В Томске 24 октября будет сухо и ветрено. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Синоптики не обещают в Томске 24 октября существенных осадков, температура воздуха днем составит от 3 до 5 градусов тепла, сообщает гидрометцентр региона.

В Томской области во вторник местами пройдут дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления. Температура днем 0...+5°C.

Ветер на всей территории региона юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с в Томске и до 17 м/с в области.

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