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НовостиОбщество25 октября 2022 1:13

Жителей Томска 24 октября ждет +5 градусов и порывистый ветер

Синоптики предупреждают о скорости ветра до14 метров в секунду
Кирилл Гостев
В Томске 24 октября будет сухо и ветрено.

В Томске 24 октября будет сухо и ветрено.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Синоптики не обещают в Томске 24 октября существенных осадков, температура воздуха днем составит от 3 до 5 градусов тепла, сообщает гидрометцентр региона.

В Томской области во вторник местами пройдут дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления. Температура днем 0...+5°C.

Ветер на всей территории региона юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с в Томске и до 17 м/с в области.

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