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НовостиОбщество24 октября 2022 10:49

Жителя Стрежевого будут судить за попытку изнасилования

Мужчина избил женщину и угрожал убить
Кирилл Колемасов
Мужчина избил потерпевшую и угрожал убийством.

Мужчина избил потерпевшую и угрожал убийством.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Стрежевого, сообщает следственное управление СК РФ по Томской области.

"По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемый, ранее неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений, находясь в комнате квартиры жилого дома по месту своего проживания в городе Стрежевой Томской области, распивал спиртные напитки с двумя соседками и мужчиной", - говорится в сообщении.

Оставшись с одной из женщин наедине, мужчине пришла мысль вступить с ней в половую связь. Обвиняемый нанес потерпевшей множество ударов и стал угрожать убийством. Женщина оказала активное сопротивление, а подоспевшая на помощь соседка не дала мужчине совершить задуманное.

Материалы дела были отправлены в суд для рассмотрения по существу.

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