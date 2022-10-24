Около 300 домов в Томске останутся без света 25 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 25 октября, в Томске пройдут плановые отключения света. В городе и поселке Заварзино отключат порядка 300 домов, сообщают "Горсети".

В Аникино на улице Томской отключат около 40 домов, в микрорайоне "Наука" — около 30.

Полный список плановых отключений электроэнергии на 25 октября:

С 9.00 до 13.00: ул. Торговая 5, 6 стр.15, 6-а.

С 9.00 до 16.30: пер. Плеханова , 11, 11/1, п.4; ул. Крылова 17, 17-г, 21; ул. Никитина 1-а, 3, 4, 4-а; ул. Советская 26-32, 28/1.

С 9.00 до 17.00: Томская ул 18-22, 21-39, 26-28, 29-а, 29/1, 29/3, 32-36, 37-а, 39/4; ул. Басандайская 14, 18; ул. Грибная 28, 29А; ул. Пригородная 43468, 43558; ул. Томская 17, 18-28, 21-41, 29-а, 29/1, 29/2, 32-36, 34 стр.1, 37-а, 37-б, 39-д, 45; ул. Мостовая 21; Заварзино п Заварзино уч. 318 ""А""; Заварзино пос. Заварзино; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №1 153, 300-302, 301-307, 310, 311, 311-а, 311-б, 317, 318-а, 318-б, 318-в, 320-а, уч.304; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 53, 61-б, 61-з, 65, 66, 73, 78, 97, 97-б, 97-г, 98, 100-104, 101, 105-111, 115, 116-118, 132, 132-в, 132-г, 133-139, 136-б, 138, 140-а, уч.99, уч.114; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 28; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 31, 80, 117-121, 120-б, 122-126, 122/1, 123-а, 127-131, 129-а, 129-б, 130, 132-а, 135, 141, 144-а, 144-в, 145-а, 146-156, 149, 149-а, 152-а, 153-а, 153-б, 153-в, 153/1, 155, 159-165, 160-166, 163-г, 164-а, 308, 308-в, 311-в, 311-в стр.1, 312, 318; Заварзино ул. Еловая 3, 4; Заварзино ул. Левобережная 4/1, 4/2, уч.23; Заварзино ул. Мостовая 4, 9, 12-18, 16-а, 17, 21, 21-д, 24/1, 24/2; Заварзино ул. Правобережная 3-7, 3-а, уч.9-а; ул. Нарочанская (мкр.Наука) 39-45, 49-51, 52, 61, 67-71, 68, 90-92, 96, уч.48, уч.78, уч.80, уч.84; ул. Садовое кольцо уч.8; пос. Геологов пос уч.44-а, уч.147-а, уч.148-а; сад. СТ ""Геолог-2"" 1; г. Томск уч. 44а 44а.

C 9.00 до 18.00: пос. Академический 16 стр.12; пос. Наука; пр-кт Академический 16 стр.10, 16/18; пр-кт Развития 2/1; Наука ул. Северянка.

С 9.00 до 20.00: ул. Краснодонская 11/1, 11/2, 24, 24 стр.1; ул. Урицкого 19, 22-24, 23-25, 28-30; ул. Чапаева 20.

С 9.30 до 10.30 и с 10.30 до 11.30: пер. Шегарский 54/1.

С 13.00 до 15.00: ул. Бердская 20; ул. Пролетарская 38-в стр.4.

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