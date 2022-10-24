В Томской области зафиксировано 84 новых случая COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 24 октября, в Томской области выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 155 426 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 119 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 153 285 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 329 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 89 пациентов скончалось, 8 329 выздоровели.