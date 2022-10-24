Как найти и купить квартиру своей мечты на Домклик

Последние несколько лет сильно изменили покупательские привычки россиян. Значительная часть покупок ушла в онлайн. Оно и понятно – покупать в интернете быстро, выбор большой, есть возможность сравнить цены, а также отложить понравившийся товар в корзину, чтобы дать себе время подумать. Но оказывается, также удобно можно покупать не только корм для кота и планшет, но и целую квартиру и дом! Как это сделать и в чем преимущество такого метода выяснили у специалистов ДомКлик – сервиса недвижимости.

Сокращаем район поиска

Для удобства пользователей в ДомКлике реализована интересная функция - чтобы найти недвижимость в нужном месте, нажмите «Поиск» и обведите область или несколько областей на карте. К нарисованной локации вы можете применить фильтры, а также добавить дополнительные локации.

Профит: вам не придется просматривать бесконечные списки районов и улиц - нарисуйте радиус поиска на экране телефона и объявления отобразятся прямо на карте.

Примеряем новую квартиру на себя

Оценить состояние квартиры или дома перед покупкой крайне важно. Только очно оббежать десятки квартир под силу далеко не каждому. К тому же такой марафон займет немало времени. Для занятых покупателей на ДомКлик предусмотрен сервис «Панорамы 360°». Он позволяет продавцам снимать панорамы прямо с мобильного телефона, чтобы наглядно продемонстрировать квартиру покупателю. В фильтре поиска укажите «Только с панорамой 360°», и приложение переместит вас в обстановку понравившегося жилья онлайн.

Профит: так вы сэкономите время, а ожидания скорее совпадут с реальностью.

Ищем жилье без навязчивого спама

Понравилась квартира? Продавцу можно позвонить прямо из приложения: с помощью телефонии ДомКлик. Это бесплатно и безопасно. Для этого нажмите в объявлении кнопку «Показать телефон», далее — «Позвонить безопасно».

Профит: защищенность. Ваш номер будет скрыт — а значит, защищен от спама и нежелательных звонков.

Заполняем заявку на ипотеку легко

Для заявки на ипотеку вам потребуется заполнить небольшую анкету. Сделать это будет еще проще, авторизовавшись в мобильном приложении с помощью Сбер ID или Госуслуг.

Профит: ваши данные автоматически загрузятся в анкету, вам останется только проверить актуальность информации и отправить заявку в банк. Удобно и быстро.

Добавляем квартиры в избранное

Чтобы мобильное приложение отслеживало и предлагало вам подходящие варианты квартир, добавляйте понравившиеся объявления в «Избранное». В разделе «Похожие объявления рядом» вы сможете просматривать новые предложения по вашему запросу.

Профит: умные рекомендации на основании ваших вкусов и предпочтений. Экономия времени и усилий при подборе жилья.

Ловим лучшие цены

Чтобы не пропустить снижение цены понравившейся вам квартиры, в объявлении нажмите «Следить за изменением цены». Вы увидите историю прошлых изменений, если они были, и подпишитесь на обновления.

Профит: приложение оповестит вас при изменении цены, и вы сможете выгодно купить квартиру.

Второй вариант – ищем объявления о продаже квартир на вторичном рынке со значком «Выгодное предложение». Этот значок говорит о том, что на объект установлена хорошая цена, которая ниже среднерыночной. Причем такая отметка проставляется автоматически алгоритмом, который сравнивает похожие квартиры.

Профит: благодаря отметки «Выгодное предложение» можно выбрать квартиру по цене ниже рыночной.

Покупаем квартиру из любой точки мира

При заказе услуги «Электронная регистрация» вы сможете получить электронную подпись (УКЭП) в любом офисе банка — вам потребуется только мобильное приложение ДомКлик.

Профит: наличие УКЭП позволит вам провести сделку из любого места, используя только ваш смартфон.

Получаем скидки к процентной ставке

Оформление ипотеки через ДомКлик дает возможность снизить ставку на 0,3%. Специальные условия доступны также для участников программы страхования жизни и здоровья «Защищенный заемщик», пользователей сервиса «Электронная регистрация», а также при онлайн-бронировании квартиры у застройщика.

Профит: экономия бюджета на выплате процентов по кредиту.

Дополнительные услуги – в счет кредита

Ипотечные клиенты СберБанка с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья могут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки при покупке квартиры.

Профит: снижение единовременных расходов клиентов перед сделкой. Кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», страхование жизни, услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору.