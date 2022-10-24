Губернатор Томской области поделился с горожанами новым утренним селфи

Сегодняшнее селфи губернатора. Фото: ВК Владимира Мазура

Губернатор Томской области вновь поделился утренним селфи на фоне Томска. Мазур каждую новую неделю выкладывает свое фото на фоне города. Издание "АиФ-Томск" подготовило подборку таких фотографий.

"Врываемся в новую неделю", - пишет Владимир Мазур каждый раз, когда начинается понедельник.

Например, сегодня, 24 октября, глава региона пожелал жителям Томской области продуктивной недели и хорошего настроения.

Фото: ВК Владимира Мазура

Фото: ВК Владимира Мазура