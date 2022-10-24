В Томске всю последнюю неделю октября будет идти мокрый снег

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске последняя неделя октября пройдет с осадками. Все дни будет идти мокрый снег, такая информация следует с сайта GISMETEO.

Синоптики прогнозируют, что средняя температура ночью ожидается -1...+1 градус, а дневная +1...5 гарусов. Также добавляется, что 25 октября, во вторник, в городе будет пасмурно, но сухо.

Напомним, что ранее начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина сообщала, как в Томске к концу октября будет минусовая температура и ляжет снег.

Добавим, что средняя дата установки снежного покрова в Томской области - 28 октября.

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