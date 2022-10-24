В Томске водитель фургона сбил женщину на пешеходном переходе. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске женщина-пешеход получила травмы в результате наезда на проспекте Фрунзе, 152, который произошел вечером в субботу, 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 48-летняя женщина-пешеход переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Фрунзе, 152 на зеленый свет. В это время на нее наехал фургон Ford Transit, которым управлял 40-летний мужчина. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Очевидцев аварии просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинеты 102, 103, телефон 8 (3822) 794-693.

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