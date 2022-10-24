Диспансеризация выявила осложнения после COVID-19 у каждого десятого томича Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области с января по сентябрь 2022 года углубленную диспансеризацию прошли 9 983 человека, сообщила пресс-служба областной администрации.

Из числа прошедших диспансеризацию у каждого десятого обследование выявило осложнения после коронавируса и назначены дополнительные встречи с профильными врачами. Рекомендацию к реабилитации получили 130 пациентов.

"Не стоит пренебрегать профилактическими мероприятиями, даже если вы считаете себя абсолютно здоровым после перенесенного заболевания. Углубленная диспансеризация позволяет выявить те осложнения, которые мог вызвать коронавирус", — обращает внимание томичей начальник отдела медицинской профилактики областного департамента здравоохранения Римма Волошина.

Чтобы пройти углубленную диспансеризацию, необходимо сделать запись на процедуру в регистратуре своей поликлиники или районной больницы.

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