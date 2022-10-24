Житель Томской области присвоил бульдозер местных властей и хотел сдать его на металлолом

В Томской области пенсионер взял в аренду бульдозер и разобрал его на металлолом. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Молчановском районе Томской области оперативники задержали автомобиль "КАМАЗ" с разобранным бульдозером на грузовой платформе, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Бульдозер принадлежал районной администрации.

По предварительной информации, 65-летний житель Молчановского района взял бульдозер в аренду для хозяйственных работ в селе Суйга. Попользовавшись техникой, мужчина разобрал бульдозер на запчасти и повез его в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 "Присвоение или растрата".

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