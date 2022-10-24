В Кожевниковском районе пропал 46-летний мужчина

Пропавшего не видели с 21 октября 2022 года. Фото: "ЛизаАлерт"

В Кожевниковском районе Томской области пропал 46-летний мужчина, сообщил в воскресенье вечером поисковый отряд "ЛизаАлерт" в своих соцсетях.

"Пропал Демешев (Онищенко) Николай Алексеевич (Михайлович), 46 лет, 1976 года рождения. С 21 октября 2022 года его местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину ищут в районе деревни Ерестная, в 50 км к югу от Кожевниково.

Приметы пропавшего: рост 175 см, плотного телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в желто-коричневую камуфляжную куртку с красной светоотражающей полосой на спине, зеленые камуфляжные штаны и галоши.

Информацию о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

Читайте также: Сильный ветер в Томске оставил без света несколько микрорайонов города