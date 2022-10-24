В Томске 24 октября будет около нуля и сильный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске в понедельник, 24 октября, существенных осадков не ожидается, столбик термометра днем будет колебаться в районе отметки +1...+3°C, сообщает гидрометеоцентр региона.

В Томской области в понедельник местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. Температура от нуля до +5 градусов

Ветер в Томске и области будет юго-западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14-19 м/с в области и 16 м/с в областном центре.

Водителей и пешеходов предупреждают об обледенении дорог.

Напомним, днем ранее в Томске резко похолодало, выпал снег, ночью дул шквалистый ветер.

Читайте также: Сильный ветер в Томске оставил без света несколько микрорайонов города