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НовостиЗдоровье23 октября 2022 8:07

В Томской области 23 октября зарегистрировано 94 случая COVID-19

Один человек скончался от заболевания
Кирилл Гостев
В Томской области 23 октября зарегистрировано 94 случая COVID-19.

В Томской области 23 октября зарегистрировано 94 случая COVID-19.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Томской области выявили 94 случая коронавируса заболевания коронавирусом, выздоровели 127 человек, сообщил 23 октября оперативный штаб региона.

Один человек 23 октября скончался от коронавируса, шесть госпитализировано. Таким образом, число жертв COVID-19 в Томской области с начала пандемии достигло 915.

Всего в регионе выявили 155 342 случая, выздоровели 153 166 человек.

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