В Томске 24 октября не будет света в части домов поселков Родник и Заварзино Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 24 октября, около 400 домов в Томске и пригородах останутся без света в связи с плановыми отключениями. Список опубликован на сайте "Горсетей".

Основная часть отключений приходится на поселки Родник, Геологов, Заварзино и Росинка, где в общей сложности отключат порядка 350 домов. В Томске отключения в основном коснутся улиц Елизаровых (22 дома) и Алтайской (12 домов).

Полный список плановых отключений на 24 октября:

С 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30:

ул. Архитекторов 2; ул. Энтузиастов 33.

С 9.00 до 15.00:

пос. Геологов пос 140, уч.98, уч.138, уч.139, уч.141, уч.141-а, уч.141-б, уч.174; ул. Геологов (пос.Геологов) 1-а, 1-б, 1-г, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3; Родник пер. Земной 2, 6-8, 14-16, уч.10; Родник ул Родниковая 10; Родник ул. Дубровка 1-3, 2-12, 7-11; Родник ул. Еловка 1, 2, 5-19, 6-12, 16-18, 16-а, 22, уч.20; Родник ул. Листвянка 3-5, 4, 9-11, 10-12, уч.7; Родник ул. Родниковая 1-7, 3-а, 11-23, 12, 16-18, 22-28, 32, 35, уч.29; Родник ул. Сосновка 9, 13-15, 18, уч.17; Родник Чистый проезд 1.

С 9.00 до 17.00:

ул.Елизаровых 84; ул. Алтайская 163, 163-А, 163-а, 163-б, 163-в, 169-173, 169-а, 173/1; ул. Салтыкова-Щедрина 46-48, 46-а, 46/2, 48 уч.; ул. Мостовая 21; Заварзино п Заварзино уч. 318 ""А""; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №1 153, 300-302, 301-307, 310, 311, 311-а, 311-б, 317, 318-а, 318-б, 318-в, 320-а, уч.304; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 53, 61-б, 61-з, 65, 66, 73, 78, 97-101, 97-б, 97-г, 98-104, 105-111, 114-118, 115, 132, 132-в, 132-г, 133-139, 136-б, 138, 140-а; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 28; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 31, 80, 117-121, 120-б, 122-126, 122/1, 123-а, 127-131, 129-а, 129-б, 130, 132-а, 135, 141, 144-а, 144-в, 145-а, 146-156, 149, 149-а, 152-а, 153-а, 153-б, 153-в, 153/1, 155, 159-165, 160-166, 163-г, 164-а, 308, 308-в, 311-в, 311-в стр.1, 312, 318; Заварзино ул. Еловая 3, 4; Заварзино ул. Левобережная 4/1, 4/2; Заварзино ул. Мостовая 4, 9, 12-18, 16-а, 17, 21, 21-д, 24/1, 24/2; Заварзино ул. Правобережная 3-7, 3-а; Росинка пер. Вербный 10; Росинка ул. Капитанская 2, 3-15, 3-а, 5-а, 6-8, 10-а, 10-б, 16, 23, 24-26, 30, уч.4, уч.28, уч.33; Росинка ул. Фигурная 13, 19-23, 26, 30, уч.5-а, уч.15, уч.17, уч.22.

С 13.30 до 17.00:

ул. Артема , 15, 19, 19-а, П.1, п.5; ул. Елизаровых , 2, 8, 10-18, 10/1, 10/2, 10/3, 15/1, П.1, П.2, П.5, п.1, п.2, п.6; ул. Косарева , 6, 8-а, 23 стр.1, 23-25, П.1, П.2, п.1; ул. Советская 3; ул. Усова 21/5.

Читайте также: Сильный ветер в Томске оставил без света несколько микрорайонов города