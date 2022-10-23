Котокафе в центре Томска проводит распродажу в помощь бездомным животным. Фото: Александр ГЛУЗ

В котокафе Cat Space на улице Тверской, 92 23 октября проходит второй и заключительный день гаражной распродажи. Котокафе организует совместно с зоозащитным сообществом "Колыбель Дианы". Средства, вырученные с распродажи, пойдут в пользу бездомных животных, сообщают зоозащитники в паблике Вконтакте.

На гаражной распродаже томичи могут приобрести одежду, украшения, косметику, товары для дома, книги и канцелярию, принесенные неравнодушными горожанами. Прием вещей для распродажи проходил до 21 октября.

Гаражная распродажа в котокафе открыта с 12.00 до 20.00. На время распродажи хвостатых обитателей помещения в зале не будет из соображений безопасности.

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