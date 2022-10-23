Томский район победил на ярмарке "Золотая осень-2022". Фото: Telegram-канал Александра Терещенко

В субботу, 22 октября, в Томске проходила агропромышленная выставка-ярмарка "Золотая осень-2022". Победителем ярмарки среди муниципалитетов Томской области стал Томский район, сообщил глава района Александр Терещенко в своем Telegram-канале.

"Фермеры Томского района всегда охотно участвуют в областных ярмарках, а их продукция пользуется спросом, потому что своё, натуральное!" — написал Терещенко.

Глава района уточнил, что в тройку призеров по итогам выставки также попали Первомайский и Асиновский районы. Всего организаторы получили заявки от десяти муниципалитетов Томской области.

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