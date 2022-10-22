Губернатор Томской области поддержал отмену выборов мэра

Городу не хватает хозяина, считает Владимир Мазур. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владимир Мазур рассказал о своем отношении к инициативе отмены выборов мэра в Томске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Региональной столице нужен глава, который прямо сейчас начнет решать годами копившиеся проблемы. Нашему городу нужен полновластный хозяин, которого у Томска нет уже два года. И нужен срочно: не за горами зима, в разгаре бюджетный процесс. Мы не можем терять время и деньги.", - говорится в сообщении.

Губернатор Томской области считает, что мэра безусловно должны выбирать томичи и никаких назначений сверху быть не может. Но в нынешних обстоятельствах Владимир Мазур считает выборы через конкурс более предпочтительными.

"Уже четыре года глав всех остальных муниципалитетов Томской области выбирают депутатский корпус и конкурсные комиссии. Выбирают по итогам оценки стратегических программ кандидатов, а не звучности предвыборных лозунгов. Та же практика есть почти во всех городах страны – она работает", - отметил в сообщении губернатор.

Глава региона привел еще несколько доводов в пользу этого варианта. Так, новый порядок выбора дает больше возможностей для работы. В случае, если избранный градоначальник не справляется со своими обязанностями, он уступит место профессионалу, а не будет оставаться в должности еще пять лет. Процедура выборов через конкурс повысит ответственность депутатского конкурса и избранного мэра.

Владимир Мазур также отметил, что в Томске на последних выборах мэра была самая низкая явка по стране. У томичей не вызывает заинтересованности процедура избрания, а между тем на выборы тратятся десятки миллионов рублей. Сэкономленные деньги можно пустить на решение проблем областного центра.

"Развернувшаяся полемика показала, как много у нас неравнодушных к жизни города людей. Но в вопросе выборов мэра региональной столицы депутаты должны руководствоваться не популизмом и политикой, а интересами почти 600 тысяч человек. Убежден, что большинство томичей эту позицию разделяют", - заключил губернатор.

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