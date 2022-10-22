В Томске обнаружили труп мужчины с ножевой раной на голове

Фото: Прокуратура Томской области.

В доме по ул. Потанина в Томске обнаружен труп 34-летнего мужчины с колото-резаной раной на голове, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Предварительно установлено, что мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. В ходе возникшего между ним и девушкой бытового конфликта последняя нанесла ему удар ножом в область лица", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемую в совершении преступления заключили под стражу на 2 месяца. Ход дела контролирует прокуратура Томска.

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