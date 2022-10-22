Выставка-ярмарка "Золотая осень – 2022" собрала аграриев из 10 районов Томской области

Фото: Пресс-служба администрации Томской области.

В Томске проходит выставка-ярмарка "Золотая осень - 2022", сообщает пресс-служба областной администрации. Площадка развернулась на губернаторском рынке.

"На ярмарочных рядах свою продукцию гостям предложат более 120 участников — фермеров, личных подворий, предпринимателей и организаций из 10 районов", - говорится в сообщении.

Для гостей приготовили разные виды мяса, колбасные изделия, полуфабрикаты, молочную продукцию. Помимо этого можно приобрести хлебобулочные изделия, выпечку, овощи, фрукты, продукты из ягод и дикоросов и многое другое.

Ярмарка будет работать сегодня, 22 октября до 16:00.