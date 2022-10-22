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НовостиОбщество22 октября 2022 3:09

Поезд Деда Мороза посетит Томскую область в ноябре

Главный волшебник страны нанесет визит в более 130 городов России
Кирилл Колемасов
Главный волшебник страны пробудет в Томске несколько часов.

Главный волшебник страны пробудет в Томске несколько часов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетит Томск 22 ноября, говорится на сайте проекта "Поезд Деда Мороза".

"Маршрут поезда проходит через более чем 100 городов. Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждет торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки", - говорится в сообщении.

На станцию Томск-1 поезд приедет в 14:15. Гостей ждет праздничная программа у состава. Посещение передвижной резиденции возможно по заранее купленным билетам.

Ранее мы сообщали. что в Томске не будут проводить массовых гуляний на Новый год.

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