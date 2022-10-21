Все заработанные средства пойдут на корм и ветеринарное лекарство животным из приюта. Фото: предоставлено организаторами

В Томске 22 октября пройдет заключительная ярмарка животных. Она состоится в музее истории Томска, сообщили журналисту "КП-Томск" организаторы мероприятия.

"На выставке будут присутствовать породистые кошечки, коты и маленькие котята. Ярмарка пройдет в теплом помещение на территории музея. К нам присоединятся двух месячный щенок породы чинук ,щенки европейской и Шотландской овчарки, взрослые коты и кошечки из приюта "Мягкие лапки"", - рассказал организатор.

На мероприятие также приглашены гости, которые удивят томичей своей особенной программой. Помимо того, что активисты проведут выставку бездомных кошек и покажут гостям многочисленные мастер-классы.

Также на выставке можно будет приобрести детский текстиль, игрушки, лежанки для питомцев, декоративные подушечки, картины, книги. Все заработанные средства пойдут на корм и ветеринарное лекарство животным из приюта.