Власти Томска снизили цену на старинное здание в центре города

Здание уже трижды выставлялось на торги. Фото: Администрация Томска

Мэрия Томска 21 ноября вновь выставит на аукцион здания на Большой Подгорной 13, сообщает пресс-служба администрации города. Цена станет ниже на 2 млн рублей и составит 25,5 млн рублей.

"Дом находится на территории исторического центра Томска (в районе объектов культурного наследия «Томский острог», «Воскресенская гора и Белоозерье»), является объектом ценной историко-культурной среды, сносу не подлежит. Ранее в нем размещались управление социальной политики и другие подразделения мэрии", - говорится в сообщении.

Нежилое здание имеет площадь 672 кв. м. с земельным участком 823 кв. м. Он трижды выставлялось на торги за 27,3 млн рублей, но заявок на покупку так и не поступило.

Читайте также: В Томске выставили старинное здание на ул. Б. Подгорной на торги за 27,3 млн рублей