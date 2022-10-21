Житель Томска убил сожительницу на даче и замуровал ее тело в бетон. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Житель Томска 1964 года рождения дал признательные показания по делу об убийстве своей гражданской супруги, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

43-летняя томичка числилась пропавшей без вести с июля этого года, подозреваемый сам заявил о ее исчезновении. Полиции он сообщил, что с женщиной пропала связь, когда она уехала к родственникам.

В ходе расследования дела полицейские опросили всех, кто видел пропавшую. Стало известно, что незадолго до исчезновения женщина уехала на машине вместе с гражданским мужем, а затем он вернулся один. Поставив подозреваемого перед этим фактом, полицейские добились от него признательных показаний.

Мужчина рассказал, что поехал с погибшей на дачу. Там между ними произошла ссора, и он нанес ей травмы, несовместимые с жизнью, а чтобы скрыть следы преступления, закопал тело на дачном участке и залил бетоном.

Тело погибшей обнаружено, следственные органы возбудили уголовное дело.

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