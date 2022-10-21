Владимир Кравченко внес инициативу о продлении льготного срока для резидентов ТОР Северск

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Инициатива, внесенная в Правительство, предполагает продление льготного срока для резидентов до 31 декабря 2024 года. Если до этого времени организация приобретает статус резидента ТОРа, то получает право применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

Напомним, был принят федеральный закон об увеличении сроков применения пониженных страховых взносов для резидентов ТОРов. В то же время Правительство установило, что такая льгота будет распространяться не на все ТОРы.

«В действующей редакции Постановления резидентов ограничивают в этом праве. Причина — одним из критериев оценки установлен объем добычи угля в регионе расположения ТОР более 100 млн в течение предшествующего года оценки. Конечно, Северск под эти требования не подходит.

Мы же предлагаем дополнить критерии, следующими параметрами, указав в Постановлении, что правом на льготу могут воспользоваться и резиденты ТОРов, которые созданы в ЗАТО, в которых расположены учреждения Госкорпорации «Росатом», акционерные общества Госкорпорации и их дочерние общества, а также подведомственные предприятия, по роду деятельности которых созданы ЗАТО», — подчеркнул и.о. секретаря регионального отделения «Единой России», сенатор Владимир Кравченко.

Он также внес предложения, которые призваны узаконить процесс передачи объектов инженерной системы, движимого, недвижимого имущества в собственность управляющих компаний ТОРов.

«Действующие нормы закона не позволяют передавать управляющей компании ТОР движимое имущество и объекты незавершенного строительства, а также отдельных видов инженерных сетей водо-, теплоснабжения, водооотведения. Всё это существенно затрудняет процесс развития ТОРов. Так, только имущественный комплекс СХК, планируемый к передаче в управление УК ТОР «Северск», составляет не менее 850 единиц движимого и недвижимого имущества и 60 единиц инженерных сетей», — рассказал Кравченко.

Кроме того, томский сенатор предложил вернуться к вопросу восстановления нулевой ставки по налогу на прибыль резидентов ОЭЗ «Томск», подлежащей к зачислению в федеральный бюджет. По замыслу, льгота должна быть установлена на десять налоговых периодов, начиная с периода, когда получена первая прибыль.