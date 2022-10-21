В Томской области создан оперативный штаб по обеспечению базового уровня готовности. Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал постановление о создании оперативного штаба по обеспечению уровня базовой готовности. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности областной Думы 21 октября.

Напомним, на заседании Совета безопасности РФ 19 октября президент Владимир Путин ввел на территории России четыре уровня реагирования. В Томской области действует самый низкий, четвертый — уровень базовой готовности.

Как пояснила спикер Облдумы Оксана Козловская, оперативный штаб займется обеспечением предусмотренных уровнем базовой готовности мер безопасности в регионе.

"Требуется особое внимание и слаженная работа всех уровней власти – от муниципальной до региональной", — подчеркнула Козловская.

Уровень базовой готовности предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, в том числе на ключевых объектах военной и государственной инфраструктуры, а также особый режим работы объектов транспортной сети, коммуникаций и связи, энергетики и опасных объектах.

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