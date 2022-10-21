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НовостиОбщество21 октября 2022 9:01

Молодой житель Томска обворовал магазин интимных товаров

На томича возбуждено уголовное дело
Ксения Высотина
В Томске местный 26-летний житель обворовал магазин интимных товаров.

В Томске местный 26-летний житель обворовал магазин интимных товаров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 26-летний житель обворовал магазин интимных товаров. На молодого человека заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В полицию Октябрьского района г. Томска поступило сообщение о хищении товарно-материальных ценностей из магазина расположенного на улице Иркутский тракт", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что следователи изучили записи с камер наблюдения и опросили очевидцев. Позже полицейским удалось задержать подозреваемого.

Уточняется, что молодой человек находясь в торговом зале, подошел к прилавку на котором лежали интимные товары, и выбрав один из них, похитил его. Подозреваемого заметила продавец и попыталась остановить мужчину, но он успел скрыться из магазина с похищенным.

На томича было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ.