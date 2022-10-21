Томской молодежи раскроют секреты успешного бизнеса

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Мероприятие Российского общества «Знание» — это коммуникационная площадка для обсуждения трендов и идей, побуждающих молодых людей к созданию собственного дела. Федеральные предприниматели и бизнес-консультанты раскроют секреты успеха и оценят представленные бизнес-проекты. Участие в интенсиве бесплатное, участникам необходимо пройти регистрацию на сайте общества «Знание».

Каждое выступление построено в доступной и увлекательной форме. Эксперты объяснят основы запуска бизнеса с нуля, с учетом реалий мировой и отечественной экономики.

Хедлайнер форума — основатель клуба предпринимателей «Бизнес Инсайд», стратегический директор Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга, ведущий специалист международной консалтинговой компании «PROБизнес» по Северо-Западному федеральному округу Александр Харламов — даст советы по эффективному развитию бизнеса в современных условиях и приведет примеры российских проектов.

Основатель и руководитель студии веб-разработок ArticMedia, соучредитель IT-стартапа «Намечту.рф — безналичные чаевые», владелец компании «Единый центр бухгалтерских услуг», член попечительского совета организации «Цифровая молодежь» Владимир Клюев расскажет об особенностях рынка IT и актуальных направлениях развития бизнеса в этой сфере.

Независимый бизнес-аналитик, эксперт по стратегическому планированию и управлению, директор консалтингового агентства BatanovPlus Сергей Батанов остановится на основных этапах продаж и основах «упаковки» продукта.

Владелец языковой школы Speak English, бизнес-консультант, франчайзер, наставник и практик, автор онлайн-курса «Русский как иностранный» Татьяна Сытник будет тестировать с участниками гипотезы и анализировать конкурентов.

Предприниматель, бизнес-тренер, спикер по психологии финансов, эксперт Совета по цифровизации Антон Солопов поделится алгоритмом создания актуальных торговых предложений и секретами продвижения проекта в интернете.

Стратегический бизнес-консультант, директор по развитию консалтинговой компании BatanovPlus, эксперт по построению отделов клиентского сервиса и разработке программ лояльности Юлия Матусевич будет говорить о возможных рисках при открытии собственного бизнеса.

А руководитель проектов, UX-исследователь лаборатории клиентского опыта Wonderfull Дмитрий Черемисин даст чек-лист подготовки бизнеса, поможет с планом привлечения инвестиций, раскроет секреты эффективной презентации проекта.

Молодежный проект российского общества «Знание» «В деле!», направленный на раскрытие бизнес-потенциала молодежи, в 2022 году пройдет в 41 регионе страны. В нем примут участие 8500 молодых людей, состоится более 1100 выступлений экспертов. Интенсивы направлены на развитие у молодежи предпринимательских навыков, креативного мышления и посвящены юридическим, финансовым и иным аспектам открытия и развития бизнеса в нашей стране. Они с успехом прошли в десятках городах России.

Какой бизнес нужен стране сейчас? Как сделать его успешным? Какими инструментами для его развития и продвижения воспользоваться? На эти и другие вопросы получат ответы участники молодежного бизнес-интенсива «В деле!», который начнется в понедельник, 24 октября, в 10.00 в первом корпусе Томского государственного архитектурно-строительного университета (Соляная площадь, 2).